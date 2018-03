Els animalistes irrompen el primer dia de la Fira Taurina de València

Activistes de les associacions AnimaNaturalis, Gladiadores por la Paz, València Antitaurina i Animal Guardians van dur a terme una concentració, a València, per a mostrar el seu rebuig a la tauromàquia i retre homenatge als "més de 60 bous que moriran en la Fira taurina de la ciutat". "Cap tradició per sobre de la raó", van denunciar.

Estamos preparando la acción de protesta por las 66 víctimas de la tauromaquia que serán asesinadas durante #Fallas2018. Pedimos unas #FallasSinCrueldad



¡Únete! ⏩ A las 11:00h en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. pic.twitter.com/9v84NILwUW — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) 10 de març de 2018

A la protesta, que es va produir el primer dia dels nou que componen la fira, van acudir desenes de persones que portaven pancartes en les quals es podia llegir: "Mentre els animals no tinguin veu, seguireu escoltant la nostra" o "Cap animal excepte l'ésser humà mata per plaer i ho anomena art i cultura", entre altres.La directora d'AnimaNaturalis a l'Estat, Aïda Gascón, va explicar que, "quan arriba el mes de març, València omple els seus carrers d'alegria, festa i sentiment però també de sofriment i sang vessada". D'aquesta manera, va indicar que "els bous no són ninots", sinó que "pateixen a les places i patiran un any més aquestes falles".Davant aquesta situació, les associacions van demanar una festa "sense crueltat, sense maltractament animal" amb càntics com "La tortura no és cultura", "maltracte animal al codi penal", "ja n'hi ha prou de maltractament animal" i "València és antitaurina".En aquest sentit, AnimaNaturalis va demanar en un comunicat que els pares no porten els seus fills als bous, al mateix temps que va assenyalar que el Comitè de Drets del Xiquet de l'ONU va proposar a Espanya prohibir l'exposició dels menors d'edat i adolescents a les activitats taurines per a protegir-los de la seva extrema crueltat.

