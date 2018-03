VÍDEO Emotiu cant d'«Els Segadors» en record als presos polítics a la manifestació de l'ANC

| 5 comentaris Joan Serra Carné

Agustí Alcoberro lamenta davant 45.000 persones que encara no hi hagi Govern i avisa que aquesta és "una situació que no pot mantenir-se" | L'Assemblea reclama compromís als partits per formar un executiu que permeti "avançar de manera decisiva" cap a la independència votada l'1-O