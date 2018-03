La contundent resposta d'Artadi a la burla humiliant del socialista Illa contra Ponsatí

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa. Foto: ACN

Això només demostra el valor que doneu a la recerca, el coneixement i la dignitat. https://t.co/ZyiezasIkY — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 11 de març de 2018

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi. Foto: ACN

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha valorat la decisió de Clara Ponsatí de marxar a Escòcia, a la Universitat de Saint Andrews : "Catalunya no la trobarà a faltar", ha dit aquest diumenge.La burla no ha passat desapercebuda a Elsa Artadi, qui l'ha replicat amb contundència. La portaveu de Junts per Catalunya ha fet un tuit adreçat a Illa en particular i, en extensió, als socialistes: "Això només demostra el valor que doneu a la recerca, el coneixement i la dignitat". En les seves declaracions, Illa també ha carregat contra Toni Comín i Carles Puigdemont i els ha acusat de ser "els responsables del bloqueig" en la política catalana per no renunciar al seu escó. "Puigdemont i Comín, amb el seu personalisme i la seva negativa a renunciar al seu escó, han donat la clau de la investidura a la CUP, que intenta empènyer Catalunya cap al desastre", ha afirmat Illa.Per això ha demanat que s'accepti el "principi de realitat" i que hi hagi com més aviat un Govern que respecti la legalitat i que afronti els problemes dels catalans. Ha insistit que la persona que opti per ser president de la Generalitat ha de tenir la possibilitat d'exercir aquest càrrec en plenitud de funcions i ha assegurat que fins ara els partits independentistes "han proposat a persones que no reuneixen les condicions per poder fer aquest treball a Catalunya".Illa ha reiterat que al PSC considera difícil i improbable que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg pugui acceptar el recurs d'empara presentat pel president del Parlament, Roger Torrent, perquè, segons ell, el TEDH només accepta casos quan s'ha esgotat la possibilitat de recursos a la jurisdicció espanyola.

