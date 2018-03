El Barça fitxa el brasiler Arthur per 30 milions d'euros

El FC Barcelona i el Gremio de Porto Alegre han arribat a un acord per subscriure una opció de compra sobre el jugador Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, en virtut de la qual el FC Barcelona podrà exercir aquest dret sobre els drets federatius del jugador en el decurs del mes de juliol del 2018, segons ha informat el Barça al seu web . En el supòsit que el Club exercís finalment l'opció signada, el preu del traspàs queda fixat en 30 milions d’euros més 9 milions en variables.Nascut el 12 d’agost del 1996 a Goiania (Brasil), Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, més conegut com a Arthur, és un talentós migcampista que destaca pel seu joc associatiu. El futbolista brasiler ha demostrat la seva qualitat al Gremio, on ha guanyat la Copa de Brasil i la Copa Libertadores. També ha jugat amb la selecció sub-17 i sub-20 de la canarinha i tot i estar convocat en algunes ocasions amb l’absoluta encara no ha debutat en una selecció on també figuren els ara blaugranes Paulinho i Coutinho.Arthur és un futbolista al qual li agrada el futbol de toc i associatiu i que destaca en les triangulacions amb els seus companys d’equip a la medul·lar de l’àrea. Una de les seves virtuts és el desmarcatge, fet que el fa un futbolista dretà perillós prop de l’àrea. Amb els seus 172 cm, Arthur destaca també per protegir bé l’esfèrica i buscar la verticalitat.El migcampista brasiler va començar a jugar el 2008 a les categories inferiors del Goiás Esporte Clube, on va formar-se fins a fer el salt el 2010 al Gremio de Porto Alegre. Arthur va progressar fins a debutar amb el primer equip, sota les ordres de Luiz Felipe Scolari. D’aquesta manera, el jugador brasiler aniria obtenint protagonisme de manera progressiva fins a convertir-se en una peça clau de la Copa Libertadores 2017, on seria escollit MVP en el partit de tornada de la final.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)