Junqueras, a la CUP: «Formeu part de la solució, no del problema»

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, empresonat a Estremera, ha demanat aquest diumenge a la CUP que "s'impliqui i formi part de la solució, no del problema". En una entrevista a El Punt Avui ha reclamat que la CUP ha d'ajudar la resta de l'independentisme, "si hi són l’enforteixen. Si no el debiliten".Junqueras també ha reiterat la necessitat de sumar adeptes a l'independentisme i ha assegurat que no veu futur dins l'Estat: "No som República però ho acabarem sent si una majoria democràtica suficientment sòlida ho vol. El que no veig és futur dins del Regne d'Espanya, sincerament". També ha sostingut que l'independentisme ha d'aconseguir "una sòlida majoria política, transversal, que superi l'aliança conservadora que vol paralitzar tots els canvis".Respecte si hauria d'haver estat ell el candidat a la Presidència de la Generalitat, després de la renúncia de Carles Puigdemont, ha rebutjat opinar-hi i ha defensat que "ERC és generosa, sempre ho ha estat", i que la prioritat és formar Govern i "els noms són secundaris".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)