La Paeria de Lleida tanca el bar on un policia va agredir un jove mentre era al terra

L’Ajuntament de Lleida ha decidit tancar el bar on fa dues setmanes un agent de la Guàrdia Urbana va agredir un jove quan estava al terra . La Paeria ha clausurat el local, anomenat “La Cordobesa” com a mesura provisional per tràfic i consum de droga. Diversos veïns de la zona ja havien alertat dels problemes que generava aquest negoci en els darrers mesos.Pel que fa als policies implicats en l’agressió, l’equip de govern d’Àngel Ros a obert una investigació per escatir les causes dels fets, encara que no ha posat cap sanció als agents. Tot i això, el mateix Ros va admetre que l’actitud del policia no havia estat l’adequada tot i recordar que les imatges eren la part final d’una baralla.

