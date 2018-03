Torrent avisa: «No permetrem que qui decideixi qui és el president siguin els tribunals»

Doncs si no vol que els tribunals decideixin, que proposi un president que no tingui problemes amb la justícia. La política no pot estar per damunt de la justícia.



Tanta demagògia cansa ja. Estem a 10 dies de que faci 3 mesos de les eleccions i ni hi ha govern ni sembla que ningú tingui cap interès que n'hi hagi mentre puguin jugar a fer numerets amb els candidats convergents.



Estan fotent la gent que no els va votar i enganyant als qui ho van fer. Fins quant?