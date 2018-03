​VÍDEO Jaume Roures: «Per què diuen que soc un adepte al Govern?»

"No he vist cap editorial de cap mitjà que digui que això és inacceptable" Jaume Roures a #FAQSigualsTV3 ▶ https://t.co/I7hza8Ff71 pic.twitter.com/GWHhZcNZcl — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 10 de març de 2018

Aquesta setmana s'ha sabut que el Ministeri d'Hisenda ha demanat repassar els pagaments de la Generalitat a periodistes i grups de comunicació , entre les quals hi ha la societat Mediapro. El seu màxim responsable, Jaume Roures, ha passat aquest dissabte al programa Preguntes Freqüents (FAQS) de TV3 per parlar sobre el tema.L'empresari carregat contra el tractament d'aquesta informació d'alguns mitjans. Aprofitant la presència, com a tertulià, del director adjunt de El Periódico, Lluís Mauri, li pregunta per què l'han definit "com adepte al Govern" Roures ha continuat amb la seva línia crítica contra els mitjans editats a Catalunya. Ha criticat que no s'hagi denunciat aquesta mesura d'Hisenda, "no he vist cap editorial de cap mitjà que digui que això és inacceptable", ha dit l'empresari. I ha acabat la seva explicació, "es veu que les subvencions també tenen el seu efecte".El soci fundador ha continuat llençant retrets contra El Periódico en les seves intervencions en el debat, on també hi ha estat present Oriol Soler, un altre dels noms que apareix en els requeriments d'Hisenda. Ha qüestionat que no s'investigui aquest mitjà de comunicació que "l'any passat va rebre 3,5 milions d'euros en subvencions de la Generalitat", ha remarcat.Roures deduït que "pel raonament de qui ha rebut diners de la Generalitat" hauria d'estar a la llista i ha recordat que la seva companyia "no rep subvencions" del Govern "com els mitjans aquests". I ha atribuït tot el que s'està vivint contra Catalunya, "perquè pensem diferent del que teòricament s'ha de pensar".

