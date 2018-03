VÍDEOS Eugenio: «Saben aquel que diu...?»

El tòpic diu que els catalans tenim poc sentit de l'humor, però és innegable que hem tingut grans figures en aquest àmbit. Un d'ells és Eugeni Jofra i Bafalluy, Eugenio. Nascut a Barcelona el 1941, va morir a la mateixa ciutat l'11 de març de 2001, avui fa 17 anys, després de viure el seu esplendor artístic a la dècada dels 80.Ulleres fosques, castellà amb fort accent català, vestit sempre de negre, assegut al tamboret mentre fumava i bevia, i sense riure mai. Tot per acompanyar una murrieria total i dignificar l'acudit. Saben aquel que diu...? Per recordar l'humorista, us proposem alguns vídeos amb els seus millors acudits. També, a sota, un reportatge de Televisió de Catalunya, on el programa va endinsar-se en els aspectes menys coneguts de la seva vida personal.En aquest vídeo, de la mà del seu fill, Gerard Jofra, els espectadors van descobrir una de les seves professions i passions, dissenyador de joies, i una faceta poc mencionada de l'artista, la de músic. De fet , el 1970 Eugenio va participar en la preselecció del Festival d'Eurovisió. L'humorista formava duo musical amb la seva dona, Els Dos.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)