Cs obre més forat respecte el PP, segons una enquesta d'«El País»

Alber Rivera continua menjant terreny a Mariano Rajoy. Foto: Flickr PP

El País continua pronosticant que Ciutadans guanyaria unes hipotètiques eleccions al Congrés espanyol si se celebressin avui. Tal i com va passar en el sondeig de fa un mes , la formació d'Albert Rivera consolida el sorpasso al PP. Un terratrèmol polític pronosticat per Metroscopia –és el tercer mes consecutiu que succeïx- que caldrà veure si altres empreses i mitjans també preveuen. Ciutadans continua a l'alça i aconseguiria un 28,9% dels sufragis . Són quasi 7 punts i mig més que el PP, que es quedaria només amb un 21,5% –quatre dècimes menys que el darrer sondeig. El PSOE també baixaria i es quedaria amb un 19,2%. Podem, per la seva banda, trenca una tendència a la baixa i se situa amb un 17,0% dels sufragis.Els altres partits –on El País situa els independentistes catalans- obtindrien en conjunt un 13,2% dels vots.

