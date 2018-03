VÍDEO El CDR de Londres omple de fum groc l'ambaixada espanyola

Defend the REPUBLIC! Let's cover them in yellow!!!✊✊ pic.twitter.com/K7A6ZV3rj5 — CDR London (@CdrLondon) 10 de marzo de 2018

La decisió del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, de no permetre a Jordi Sànchez poder assistir al ple d'investidura ha indignat als independentistes . Aquesta reacció s'ha estès fins a Londres, on aquesta matinada el Comitè en Defensa de la República de la capital britànica ha protagonitzat una acció reivindicativa davant l'ambaixada espanyola a la ciutat.Una densa capa de fum ha difuminat la imatge de l'edifici diplomàtic. Un grup de persones ha llançat diversos pots de fum per "cobrir-los de groc". El CDR ha emès un comunicat en el qual afirmen l'autoria de l'acció. Des del col·lectiu destaquen que la protesta ha estat pacífica i respectuosa. En el mateix escrit, afirmen que estaran atents a les decisions que prengui l'Estat.

