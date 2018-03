Per què els despertadors s'han endarrerit sis minuts des d'inici d'any?

Els rellotges dels despertadors –i d'altres aparells alimentats elèctricament- s'han endarrerit fins a sis minuts des de l'inici del 2018. La causa no és un viatge en el temps, al contrari. És per un motiu ben real...als Balcans.La xarxa europea de transport elèctric explica que un conflicte polític entre Sèrbia i Kosovo ha provocat que els rellotges vinculats a la freqüència elèctrica hagin patit aquest desajustament. La disputa entre ambdós països ve provocada per un dels enclavaments serbis a Kosovo. Com que no Sèrbia no reconeix la independència d'aquest país, no paga al govern kosovar l'energia que consumeix i això repercuteix en la resta de països, segons explica la Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d'Electricitat (ENTSO-E) Per tot plegat, la xarxa elèctrica europea pateix des de mitjans de gener un problema d'alimentació a Kosovo que afecta la distribució de corrent a 25 països. Segons l'ENTSO-E aquesta situació no suposa problemes de seguretat del subministrament, però la qualitat de la freqüència pateix per aquest problema d'alimentació. Segons la mateixa xarxa, sempre solen haver-hi desviacions de freqüència, però mai són tan constants.La solució, de moment? Tornar a posar l'hora dels despertadors manualment.

