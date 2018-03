Polèmica per un article del director de «Regió 7» sobre les vaguistes del 8-M

Manifestació feminista del 8-M. Foto: Adrià Costa

Ei @DiariR7 estic convençuda que deu ser més agradable fer qualsevol llit que no pas treballar sota les teves ordres. Tan de bo les dones del @diariRegio7 -i homes amb senderi- et facin el llit i no puguis treballar mai més enlloc. #prouperiodismesexista — Eli Borreda Díaz 🎗 (@EliBorreda) 10 de març de 2018

Voleu un exemple d’avui mateix de #prouperiodismesexista?



Es veu que denunciar les violències masclistes és una excusa per no fer el llit. Aquesta deu ser la feina ideal per a una dona, oi @DiariR7?



Avui, al @diariRegio7: https://t.co/5vcqV72cDp — Laia🎗#llibertat (@baiasca) 10 de març de 2018

És possible que algú escrigui i publiqui una porqueria així, la signi i li sembli que pot tenir alguna gràcia o interès? Doncs sembla que a @DiariR7 i @diariRegio7 sí. pic.twitter.com/HDzmMsB8sb — Pere Cardús 🎗 (@PereCardus) 10 de març de 2018

Demano si us plau que es llegeixi la columna sencera. Pretén ser una transposició al 8m del que deia la caverna de les manifestacions de la Diada. Les mateixes frases. El suflé. Per això diu dos cops si us sona. #prouperiodismesexista — Marc Marcè (@DiariR7) 10 de març de 2018

Polèmica a la xarxa per un article del director de Regió7 sobre la vaga feminista del 8-M. A la columna "Un altre suflé", el periodista Marc Marcè, segons ha explicat a, ha volgut establir un paral·lelisme entre el tractament dels mitjans de la caverna mediàtica sobre les mobilitzacions independentistes i el 8-M. Tanmateix, un gran nombre d'usuaris de Twitter, periodistes i feministes no ho han interpretat així i l'han criticat durament.En l'article es qualificava la vaga “d’un suflé orquestrat per una elit feminista infiltrada als mitjans de comunicació subvencionats” . També es deia que les dones que hi van participar de “tapar amb les banderes liles les seves ganes de no fer els llits mai més”.Aquestes afirmacions han causat una gran polèmica a la xarxa, precisament l'endemà que un col·lectiu de dones periodistes impulsés la campanya #prouperiodismesexista per denunciar casos d'assetjament i de menyspreu de la seva tasca.Posteriorment, Marcè ha publicat un tuit on ha assegurat que la columna és "una transposició al 8-M del que deia la caverna de les manifestacions de la Diada".

