El PP adverteix que Rajoy pot tornar a convocar eleccions unilateralment

Mariano Rajoy, en una imatge d'arxiu. Foto: @marianorajoy

El secretari general del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez, ha advertit que Mariano Rajoy pot convocar noves eleccions a Catalunya unilateralment si no s'investeix cap candidat d'aquí dos mesos, ja que considera que el rellotge de la investidura "està en marxa".En una entrevista a Catalunya Informació, Rodríguez ha afirmat que la decisió de Puigdemont de renunciar a la candidatura "s'ha d'interpretar de forma implícita com una investidura fallida", i que per tant el termini per convocar uns nous comicis ja s'ha activat. Alhora, considera que correspon al president del govern espanyol fer aquesta interpretació, ja que en última instància és "qui té la capacitat de convocar noves eleccions".En la mateixa entrevista, el secretari general del PPC ha reiterat que el candidat a la investidura no ha de tenir cap causa judicial pendent, "ni ara ni en un futur". Tanmateix, considera que "no hi hauria impediments" perquè els diputats que es troben en llibertat sota fiança fossin investits, tot i que "seria desitjable que no".Sobre la situació de la investidura també n'ha parlat el president del PPC, Xavier García Albiol, que en unes jornades del partit ha acusat Torrent de "portar Catalunya a la pitjor de les decadències" per presentar "dos candidats que no poden ser presidents pels greus delictes que han comès". Segons Albiol, es tracta d'una "cosa insòlita que no s'ha produït en cap democràcia europea", i per això li ha demanat "responsabilitat" i que "no només pensi amb els catalans que se senten representats pel llacet groc".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)