Mor l'editor Joan Carreras als 83 anys

L’editor Joan Carreras Martí ha mort aquest dissabte als 83 anys a Granollers, segons ha comunicat la seva família a l’ACN. Nascut a Barcelona el 1935, va ser impulsor de l’edició d’obres de consulta en llengua catalana i va assumir responsabilitats directives a l'Enciclopèdia Larousse i la Gran Enciclopèdia Catalana des de 1971. Després, hi va seguir vinculat com a director editorial i com a director cultural de la seva fundació fins a la seva jubilació.També va formar part de les juntes directives del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, del Gremi d'Editors de Catalunya i d’Òmnium Cultural, entitat que va presidir entre el 1984 i el 1986.

