Imputen el president d'ERC a Tarragona que l'1-O va rebre un cop de porra al cap

Sergi Albarran davant la policia espanyola a Tarragona Foto: Jonathan Oca

#ShameOnSpain a injured man is attacked when he is going to ambulance in Tarragona pic.twitter.com/2a1pTTPw8U — Ulldebou (@Ulldebou1) 1 d’octubre de 2017

El president d'ERC a Tarragona, Sergi Albarran, ha estat citat a declarar com a investigat pel jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat. En la citació, que va rebre aquest divendres, hi surt reflectit que haurà de comparèixer davant el jutge el pròxim 30 de maig a les 9 h. El republicà, segons el document, està sent investigat per un delicte sense especificar, ja que hi consta "altres".Aquesta citació és la mateixa que va rebre, també ahir, el regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona, J ordi Martí. El cupaire anirà a declarar tres hores més tard que el republicà. Ambdós desconeixen de quina causa es tracta però tot apunta que té a veure amb l'1-O i les càrregues policials que es van produir a l'Institut Tarragona i després a plena Plaça Imperial Tarraco.En l'última càrrega, Albarran va rebre un cop de porra al cap, que li costar set punts de sutura, mentre intentava aturar la multitud de gent que estava increpant la policia espanyola i així fer un passadís perquè poguessin marxar.En aquesta acció va rebre fins a tres cops, un amb la porra, que li va partir el casc de moto que portava al braç, el segon va ser amb l'escut i l'últim va ser el cop al cap. El president d'ERC va caure a terra i va estar-hi uns minuts. Mentre marxava cap a l'ambulància, ajudat per uns amics, va rebre un altre cop mentre travessava un cordó policial.Per tot plegat, Albarran va presentar una denúncia el 2 d'octubre contra la policia espanyola per les agressions que va rebre durant la celebració del referèndum. Segons ha pogut saber aquest diari, de moment han declarat els testimonis que ha aportat l'acusació però el cas sembla que s'ha encallat., un recull de vídeos de les carregues policials a la Imperial Tarraco i a l'Institut Tarragona:

