L'ANC confia en la justícia europea per investir Jordi Sànchez

Reunió de la darrera reunió del secretariat de l'ANC abans de les eleccions internes. Foto: @assemblea

L'ANC considera que la decisió del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) "serà molt profitosa" per poder tirar endavant el ple d'investidura de Jordi Sànchez. En declaracions a TV3 després de la reunió del secretariat de l'entitat sobiranista a Sitges, el vicepresident Agustí Alcoberro, ha afirmat que "cal portar la via judicial a l'àmbit europeu en tots els casos i aquest era un cas claríssim".Alcoberro ha defensat que calia portar a Estrasburg la negativa del jutge del TS Pablo Llarena de permetre que Sànchez sortís de la presó per assistir al ple d'investidura perquè "les circumstàncies en les quals es troba el candidat perquè són clarament d'indefensió". Pel vicepresident de l'ANC la decisió del tribunal europeu "serà molt profitosa a l'hora de poder tirar endavant el ple d'investidura i de legitimar el seu dret a la candidatura". Paral·lelament, l'entitat ha demanat a les tres formacions independentistes que es posin d'acord a l'hora de votar president de la Generalitat.El secretariat nacional de l'Assemblea Nacional Catalana s'ha reunit per última vegada aquest dissabte a Sitges abans de les eleccions que l'entitat celebrarà el pròxim 17 de març. El vicepresident sortint, Agustí Alcoberro, ha fet una valoració del mandat i ha fet una crida a la mobilització de diumenge que té per lema "República ara!". La mobilització reivindicarà un "Govern republicà" que avanci cap a la independència.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)