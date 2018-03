Clara Ponsatí abandona l'exili de Bèlgica i torna a la Universitat de Saint Andrews

L'exili catala arriba al Regne Unit: gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m'he reincorporat a la Universitat de St Andrews. pic.twitter.com/dQB8vZMPjk — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 10 de març de 2018

Clara Ponsatí ha abandonat l'exili de Brussel·les i s'ha reincorporat a la Universitat de Saint Andrews, a Escòcia . "L'exili català arriba al Regne Unit: gaudint de la meva llibertat de moviments com a ciutadana europea, aquesta setmana m'he reincorporat a la Universitat de St Andrews", ha piulat aquesta mateixa tarda la consellera d'Ensenyament cessada pel 155.Ponsatí, d'aquesta manera, recupera la plaça de catedràtica d'Economia a la universitat escocesa més antiga –fundada el 1413- que va abandonar temporalment en incorporar-se al Govern l'estiu de 2017, en substitució de Meritxell Ruiz. Ponsatí va ser escollida diputada de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D però va renunciar a l'acta per facilitar la majoria independentista a la cambra.En les darreres hores ja havia transcendit que Ponsatí que no era a Brussel·les després que la titular d'Ensenyament no havia participat a l'entrevista d'El Punt Avui amb la resta de consellers a l'exili –Meritxell Serret, Toni Comín i Lluís Puig-.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)