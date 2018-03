Més d'un miler de visitants ja han vist l'obra dels presos polítics al Museu de Lleida

Desenes de persones han visitat l’obra Foto: ERC

Mig centenar de tuitaires d'arreu del territori convocats per les xarxes socials han visitat aquest dissabte al matí l'obra de Santiago Sierra "Presos polítics a l'Espanya contemporània" , retirada de la fira ARCO de Madrid en una acció per "denunciar la censura".La convocatòria s'ha fet amb les etiquetes #TuitairesContraCensura i #TuitairesALleida i l'ha impulsat un tarragoní, Joan Boronat. A més, l'acte també s'ha convertit en un clam contra el que consideren un "Estat repressor" que utilitza l'empresonament d'independentistes com un instrument per generar por i provocar autocensura.Aquest ha estat un dels missatges més repetits tant pels tuitaires com per l'historiador Josep Tort que ha estat l'encarregat de fer un repàs d'exemples de censura i de les conseqüències que suposa. L'exposició de Santiago Serra ja ha rebut més d'un miler de visitants des que es va inaugurar dimecres, una xifra rècord si es compara amb altres mostres temporals de l'equipament. Es podrà visitar fins el 22 d'abril.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)