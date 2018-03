Puigdemont vol transformar ja JxCat en un «moviment polític» estable

"Ha arribat el moment de fer un pas endavant. JxCat no és només un grup parlamentari, sinó que recull una esperança que recorre Catalunya", sosté Puigdemont

Sectors del PDECat interpreten que els perdedors del congrés fundacional del juliol del 2016 volen prendre el control del partit a través de JxCat

Marta Pascal, durant el consell nacional extraordinari del PDECat de la setmana passada Foto: Julio Díaz / PDECat

Carles Puigdemont vol que Junts per Catalunya (JxCat) es converteixi en un "moviment polític" estable, més enllà del grup parlamentari, al llarg de les properes "setmanes", segons ha indicat en una trobada de diputats i candidats celebrada aquest dissabte a Vilafranca del Penedès . Puigdemont, en aquest sentit, preveu que la iniciativa -que es va posar en marxa al novembre i que va obtenir 34 diputats contra pronòstic- faci la seva "eclosió" en el primer semestre de l'any, a l'espera d'aconseguir una investidura efectiva, de formar Govern a Catalunya i de constituir l'Espai Lliure de Brussel·les.El president a l'exili ha estat explícit en el seu discurs. "Ha arribat el moment de fer un pas endavant. JxCat no és només un grup parlamentari, sinó que recull una esperança que recorre Catalunya demanant que la política estigui a l'alçada de la ciutadania", ha ressaltat. "Hem de començar a articular aviat la suma que ens demana la gent i el moment històric que vivim. Cap país, cap societat ha afrontat amb èxit els seus reptes sense grans dosis d'unitat", ha manifestat, davant dels membres de la llista congregats en la jornada de treball, durant la qual hi ha hagut un intens torn de paraules."L'existència de JxCat, el nostre extraordinari resultat electoral, la manera com vam connectar amb poc temps i pocs recursos amb el nostre país, el clam d'unitat que ha recorregut bona part del país, són les més eloqüents demostracióons que ens trobem en una situació nova en la política i en la manera com la gent vol ser governada", ha recalcat Puigdemont, que ha situat com a "única" l'oportunitat per a la candidatura per fer forat. La intenció del president, per tant, és doble en el futur immediat: posar-se al capdavant del Consell de la República i liderar de manera clara el nou artefacte polític.De moment, però, cal esperar a formar Govern abans de veure la nova etapa de JxCat. Diverses fonts consultades perindiquen que les converses entre la candidatura i el PDECat -que és qui té els drets electorals i qui té registrat el nom amb el qual es va concórrer al 21-D- per explorar el futur conjunt no arrencaran fins que no hi hagi un "escenari d'estabilitat". Malgrat que els de Puigdemont i ERC han presentat una proposta a la CUP en clau constituent i amb un to de gir a l'esquerra en algunes polítiques respecte dels últims anys, dirigents de JxCat no veuen clar que hi hagi un acord. Si es va a noves eleccions, per tant, el tauler tornarà a remoure's.Quins opcions hi ha sobre la taula? Després de les eleccions, en plena eufòria per la victòria en el camp independentista, a PDECat interpretaven que els responsables de la candidatura de Puigdemont anaven "a sac" i que pretenien "absorbir" les sigles en les quals va mutar l'antiga Convergència. Fins i tot van voler accedir a un repartiment favorable de les subvencions electorals, però "després de fer unes quantes consultes jurídiques van veure que no era possible", segons relaten a la sala de màquines del partit. En tot cas, però, tots els actors indiquen que "caldrà entendre's".En aquest sentit, hi ha dirigents com Ferran Bel, membre de la direcció del PDECat i molt respectat per Puigdemont, que han "amorosit" la relació entre les parts. No és cap secret que la coordinadora general del partit, Marta Pascal, i el president a l'exili no és del tot fluïda, malgrat que en les últimes setmanes han estat junts a Brussel·les. Una de les opcions que s'han posat damunt la taula és que Junts per Catalunya es converteixi en el nom del PDECat, però no hi ha res decidit. També es podria plantejar que el nom de la candidatura fos la marca electoral, especialment ara que vénen les municipals i s'explorarà l'opció de tirar endavant un projecte a l'estil Junts per Barcelona."Uns necessiten la infraestructura del partit i el múscul territorial, els altres una marca guanyadora", recalca un alt dirigent consultat. Sense oblidar el fet que Puigdemont milita en el PDECat, malgrat que la seva afició a la política de partit sigui més aviat escassa. El president a l'exili sosté que l'era de les sigles i dels compartiments estancs ha arribat a la seva fi -un exemple és el d'Emmanuel Macron a França-, i que JxCat ha d'aprofitar aquesta oportunitat "única" per consolidar-se. Els actors que en formen part hauran de negociar per bastir una estructura estable que satisfaci tothom.I ho hauran de fer tenint en compte els equilibris interns. Dins la cúpula del PDECat encapçalada per Marta Pascal hi ha qui defensa -en privat- que JxCat és "la revenja dels que van perdre el congrés del juliol del 2016" -estructurats especialment al voltant del corrent Moment Zero- per fer-se amb el control. Encara ressonen les paraules d'Artur Mas en el seu comiat com a president del partit, a principis de gener : "Més enllà de les controvèrsies i les dinàmiques internes, mantingueu-vos units. Ara teniu, i tenim, una enorme oportunitat, que és com la millor Convergència que avui representa el PDECat, se suma al millor esperit de l'obertura de mires de la seva mirada".

