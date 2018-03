Rivera adverteix als partits independentistes que «ja saben què hi ha» fora de la Constitució

Ara et diré què hi ha fora de les lleis més elementals : Corrupció generalitzada per part del PP i consentida per part teva C's i del PSOECS, lleis fetes a corre-cuita per aturar tot el que no us convé, amb la indiferencia d'Europa que només es preocupa de com els hi pagareu el deute d'UN BILIÓ d'€ un ú i dotze zeros al darrera i que saben que sense Catalunya no els cobraran. Tornem a ser com al 1714 per la inoperancia espanyola i els Curro Jimenes de torn. La ignorancia de la gent i les mentides dels politics que no tenen cap repercusió en el poble espanyol per conveniencies adquirides a base de que el que un cobra sense treballar, un altra ho treballa sense cobrar...i si es queixa, docs una llei 155 i s'ha acabat, o millor dit , anar-hi anant, A POR ELLOS. i US PREGUNTEU PER QUE VOLEM SER INDEPENDENTISTES ??? QUIN CINISME!!!