Urtasun reivindica Coscubiela contra el «processisme»: «Tenia raó»

"El processisme no va enlloc". Així de contundent s'ha exhibit l'eurodiputat i portaveu d'ICV, Ernest Urtasun, en l'assemblea que els ecosocialistes celebren aquest dissabte al Prat de Llobregat per encarar el desplegament territorial dels "comuns" . El dirigent ha reivindicat el llegat de Catalunya Sí que es Pot i ha subratllat que qui va ser el seu portaveu, Joan Coscubiela, "tenia raó" amb les advertències que va llançar durant la passada legislatura als independentistes.Precisament, els "comuns" de Xavier Domènech asseguren entre bambolines que sempre han buscat superar una CSQEP que no els representava prou i que, de fet, mai van existir connexions estables ni orgàniques amb aquest grup que va encapçalar Lluís Rabell. En aquesta legislatura, ICV ha perdut el control del grup parlamentari i el càrrec que va ocupar Coscubiela ara l'ostenta Elisenda Alamany.La document que aproven els ecosocialistes recull, de fet, aquest llegat de Catalunya Sí que es Pot. Urtasun, però, també ha reafirmat l'aposta d'ICV per la confluència a Catalunya en Comú. "Ens sentim orgullosos de participar a Catalunya en Comú i hem d'encarar el futur amb la màxima ambició de ser una eina útil de construcció de la confluència", ha apuntat el portaveu d'ICV. Segons el dirigent, la formació ecosocialista "és imprescindible i juga un paper molt important" dins del projecte dels "comuns". Un missatge adreçat als alcaldes i càrrecs territorials que mostren preocupació per quedar diluïts ara que s'han d'afrontar les confluències territorials.Urtasun ha reivindicat que la seva formació sempre ha estat "on ha d'estar", ja sigui fent costat als col·lectius feministes o els pensionistes, i també "al costat de les institucions catalanes, entre aquells que han intervingut l'autogovern i els irresponsables que van fer la declaració unilateral d'independència".L'eurodiputat ha demanat als partits independentistes que deixin de banda la "lluita partidista" i formin un Govern que posi fi al 155. "Catalunya no mereix aquest espectacle", ha lamentat, i ha afegit que sembla que Junts per Catalunya i ERC estiguin més preocupats "per qui talla la mà a l'altre" que no pas per recuperar les institucions.

