El PP exigeix als Bombers que demanin «perdó a Espanya» per posar fotos dels presos polítics

No teniu cap dret a exigir res de res , credibilitat menys de zero !!

Perfecte que marxin les rates del parc de bombers ( Cs , PP, exèrcit, la poli ) hi trobo a faltar la GC per completar el pack. Aquest feixista de Llorens vé d'Alianza popular i no es podia esperar gaire més d'ell, ve si, PLEGAR .Que vol dir demanar perdó a Ñ ? Qui i Perquè ?

El llaç groc als bombers no els impedeix fer la seva feina , apagar focs i moltes coses més , ignorant de merda, i totes elles per al bé i benefici dels ciutadans. Moltes més que no pas a GC, Pn, exèrcit ....per això cauen simpàtics, malgrat el LLAÇ GROC que tant us molesta .