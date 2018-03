Alfred Bosch repetirà com a candidat d'ERC i vol ser l'«alcalde de les solucions»

Alfred Bosch, aquest dissabte. Foto: Adrià Costa

🎥 [VÍDEO] @AlfredBosch: '@Esquerra_ERC ha de treballar per conduir Barcelona al seu èxit més gran, que és que la gent visqui bé, amb dignitat, a la ciutat de les solucions. Aquesta és la ciutat que guanyarem!' pic.twitter.com/p1L5tNGOtl — ERC Barcelona (@ERCbcn) 10 de març de 2018

Alfred Bosch ha estat reelegit aquest dissabte per la militància d'ERC com a candidat a l'alcaldia de Barcelona el 2019, amb un 87% dels vots –era l'únic candidat que s'hi presentava.Bosch es postula, a partir dels pròxims comicis municipals, com "l'alcalde de les solucions" després d'un mandat que, assegura, ha estat marcat pels "embolics" del govern municipal d'Ada Colau."Vam saludar la victòria de Barcelona en Comú, però amb el temps hem sabut assumir el desengany", ha etzibat el candidat republicà. Bosch afirma que la candidatura d'ERC és la més "inclusiva" i la que millor representa la diversitat de "tota" Barcelona: "Som l'aparell mestre"

