Cristina de Borbó marxarà de Suïssa si Urdangarin entra a la presó

El Tribunal Suprem comunicarà les properes setmanes –segurament a finals de març- la resolució als recursos per la sentència del cas Nóos . Una decisió que marcarà, entre altres, si Iñaki Urdangarin ha d'ingressar a la presó. L'Audiència de Palma va condemnar el gendre del rei Felip VI a una pena de sis anys i tres mesos.L'entorn de Cristina de Borbó i Urdangarin no espera amb gaires esperances la decisió del Suprem. I és que la mateixa Fiscalia demana augmentar la pena fins als 10 anys de presó per tal que sigui condemnat per la versió més greu del delicte de malversació.La germana del rei, segons publica El Español , ja dona per fet que el seu marit acabarà a la presó i valora marxar de Ginebra. Les dues destinacions que té sobre la taula són Madrid i Lisboa. La decisió dependrà, entre altres, de quin centre penitenciari acabi Urdangarin. Els més probable són Estremera i Soto del Real –a la comunitat de Madrid- o el de Badajoz, a Extremadura.Malgrat que l'advocat de la infanta Cristina, Miquel Roca, li ha recomanat que no es mogui de Ginebra ella ha descartat viatjar des de Suïssa a Espanya per realitzar les visites penitenciàries.

