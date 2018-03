Detingut un membre d'una banda especialitzada en robar en empreses d'automoció

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 7 de març un home de 42 anys i de nacionalitat croata com a presumpte autor de nou robatoris amb força en establiments de reparació i venda de recanvis de vehicles de Catalunya i el País Valencià. La banda sempre actuava de nit, forçava els accessos de l'establiment i, un cop a l'interior, s'emportaven la caixa forta sencera.Tres dels integrants de l'organització criminal van ser enxampats el 5 de novembre mentre robaven en un local de Terrassa. En veure's detectats van agredir els agents amb un mall i una pota de cabra. Per aquest motiu, van ser detinguts per atemptat contra agents de l'autoritat i robatori amb força. Amb tot, van quedar en llibertat amb càrrecs.Les indagacions posteriors van determinar que dos dels arrestats haurien participat en nou robatoris més, set a Catalunya i dos a València. Un d'ells va ser detingut el 7 de març al seu domicili de Badalona.Els fets es remunten al mes de setembre de 2017 quan els Mossos van detectar que s'havien produït diversos robatoris en establiments de reparació i venda de recanvis per a l'automoció de l'àrea metropolitana. En tots ells se seguia el mateix 'modus operandi': sempre actuaven de nit, forçaven els accessos de l'establiment i, un cop a l'interior, s'emportaven la caixa forta sencera.Els mossos van iniciar una investigació que va determinar que els robatoris havien estat realitzats per un mateix grup que s'havia especialitzat en violentar aquest tipus d'establiments. El 5 de novembre del 2017, la policia catalana va posar en marxa un dispositiu que va permetre detenir els tres integrants del grup criminal mentre estaven robant en un local de Terrassa.En veure's enxampats, els lladres van agredir als agents amb un mall i una pota de cabra. Per tot plegat, van ser detinguts per atemptat contra agents de l'autoritat i robatori amb força. Els arrestats un cop van passar a disposició judicial van quedar en llibertat amb càrrecs.Els investigadors van continuar les indagacions policials i van aconseguir demostrar que dos dels arrestats haurien participat seguint el mateix patró en altres nou robatoris més en establiments de característiques similars, set a Catalunya i dos a València.Davant aquests fets, el 7 de març els agents van detenir un dels autors dels robatoris al seu domicili a Badalona. En l'escorcoll del pis van localitzar una pistola simulada, una altra de detonadora i 7.582 euros en efectiu.L'arrestat va passar el dia 9 de març a disposició judicial i el jutge el va deixar en llibertat en càrrecs. L'altre autor dels fets està en crida i cerca.

