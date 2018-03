El Col·lectiu Praga adverteix Llarena que ja es veuran a la justícia europea

Auto Llarena sobre J. Sànchez: en Sànchez és el causant de la (brutal) actuació de la policia l'1-O, perquè és qui us va mobilitzar per anar a votar (pàg. 15 Auto).

Amb aquest esperpèntic raonament: enteneu per què en Jordi segueix a la presó? — Col·lectiu Praga (@CollectiuPraga) 10 de marzo de 2018

En Llarena ens explica el Conte de l'1-O, auto J.Sànchez: Érase una vez unos ciudadanos que "hicieron frente a la labor de los agentes" y "lesionaron a distintos agentes o causaron daños en su material" (p.15). Nosaltres tenim un altre conte que li explicarem des de Strasbourg. — Col·lectiu Praga (@CollectiuPraga) 10 de marzo de 2018

En Llarena deixa en Sànchez a la presó perquè pot reiterar el seu comportament delictiu:ser causant del "violento enfrentamiento colectivo que se utilizó como instrumento para obtener la secesión del territorio de Cataluña". Enteneu l'objectiu del fals relat?Sense ell els cau tot — Col·lectiu Praga (@CollectiuPraga) 10 de marzo de 2018

El col·lectiu de juristes Praga rebutja el "conte de l'1-O" que, segons ells, explica el jutge Pablo Llarena amb l'argumentació dels motius per prohibir que Jordi Sànchez pugui participar en el ple d'investidura, que Roger Torrent ha acabat ajornant. El grup, format per una cinquantena de professors, alerta al magistrat Llarena amb un missatge ben clar: "Nosaltres tenim un altre conte que li explicarem des d'Estrasburg". I és que tot apunt que tant a curt com a llarg termini la causa contra el procés s'acabarà resolent a la justícia europea.Els mateixos juristes, en un fil engegat a Twitter, consideren que els arguments del jutge del TS són "esperpèntics" i afirma que sense l'objectiu "del fals relat" de la interlocutòria "tot cau".Aquests són els missatges del col·lectiu de juristes Praga:

