​Puig, Serret i Comín creuen que els tribunals europeus «acorralaran» la justícia espanyola

No van reconeixer la independencia... perquè no hi havia independencia a reconeixer. Alló va ser una declaració inutil.



"Independencia" no vol dir "ens declarem independents". Independencia vol dir "ara nosaltres cotrolem les fronteres, l'administració, aeroports, ports, la policia espanyola ja no hi és, les companyies aerees que vulguin aterrar al Prat ara han de parlar amb nosaltres i no amb Madrid, etc."



Llavors és quan et reconeixen (i a tota velocitat). Quan la independencia és un fet, no un desig.



Tot aixó tu ja ho saps perfectament... pero fas veure que no ho saps.