Òmnium es concentrarà en «ampliar la majoria» a favor de la República

Marcel Mauri: "Hem constatat que hi ha una majoria a favor de la República, però cal que sigui més sòlida i més àmplia, així com blindar-nos contra el 155"

Òmnium Cultural celebra aquest dissabte la que ha definit com l'assemblea "més trista". La setmana que ve farà cinc mesos que el seu president, Jordi Cuixart, juntament amb l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, està empresonat a Soto del Real acusat d'un delicte de sedició, a hora d'ara no està assegurada la investidura d'un president de la Generalitat ni tampoc la unitat de la majoria independentista. L'entitat fa el cor fort i aprovarà en aquesta trobada un pla estratègic que tindrà com a un dels principals pilars "ampliar la majoria" a favor de la República anant "molt més enllà de l'independentisme".Aquest plantejament, explicat just a l'inici pel vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, té diferències amb el de l'ANC, que a l'espera d'escollir un nou secretariat el pròxim 17 de març i un president, ha convocat en solitari per a aquest diumenge una manifestació per exigir la implementació de la República proclamada el 27 d'octubre."Hem constatat que hi ha una majoria a favor de la República, però cal que sigui més sòlida i més àmplia, així com blindar-nos contra el 155", ha argumentat Mauri. Un plantejament que coincideix amb el d'un dels aspirants a liderar l'ANC, David Minoves, president del CIEMEN, que considera que l'ANC hauria de guanyar "transversalitat", eixamplar la seva base i no supeditar-se a la voluntat dels partits. Minoves competirà amb, entre d'altres, la candidatura del cap de premsa de l'entitat, Adrià Alsina, que aposta per un "apoderament" com el de l'1 d'octubre per implementar la República.I és que tant Òmnium com l'ANC són conscients que la voluntat de Junts per Catalunya i ERC no és que aquesta legislatura sigui de "desobediència", com sí demana la CUP. Sobretot després d'haver constatat el fracàs del full de ruta de 18 mesos per la repressió de l'Estat, la manca de capacitat per donar-hi resposta, els empresonaments i el 47% de suport que té l'independentisme malgrat haver estat capaç de mantenir la majoria absoluta en escons.El pla de treball d'Òmnium, de caràcter anual, recull un total de 10 objectius. L'entitat aposta per un "projecte catalanista que ha de ser transversal, realista, inclusiu i transparent" i actuar com una mena de "think tank" per aconseguir aquesta fita. Plantegen, de fet, crear un "equip professional de perfil acadèmic amb col·laboradors experts" per treballar en aquest sentit. També aposten per seguir treballant pel creixement del suport a l'independentisme per "incrementar la majoria social a partir de compartir els valors que promou l'entitat, valors republicans", així com seguir sent "un agent mobilitzador a favor de la democràcia, els drets civils i l'alliberament nacional" per les vies pacífiques, democràtiques i no-violentes i amb la "màxima transversalitat".I és que, anar més enllà de l'independentisme per ampliar el suport republicà és el principal objectiu que es fixa l'entitat. "Promoure la creació d’un imaginari compartit de país que no sigui el reflex del sobiranisme sinó que vagi molt més enllà i sigui fruit del treball col·lectiu i d’igual a igual amb els sectors no independentistes", recull un dels objectius del pla de treball. L'entitat considera que cal construir un "nou relat de país sincer, ampli, compartit" que representi una majoria de la ciutadania que vagi "molt més enllà de l'independentisme per recollir els valors republicans", un postulat amb el qual es busca capacitat per interpel·lar els "comuns" i, fins i tot, sectors del PSC.Òmnium també impulsarà campanyes de comunicació per reivindicar "la manca de drets i llibertats" a l'estat espanyol i de mobilització en defensa de les institucions catalanes. Destaquen la importància de Som Escola com a "punt de trobada del gran consens" al voltant del model d'escola pública catalana. I és que, més enllà de la República, l'entitat busca potenciar fronts socials i culturals.Durant l'assemblea, s'ha llegit una carta que Jordi Cuixart ha adreçat als socis de l'entitat. "Recordem que som Òmnium i el nostre objectiu sempre ha estat el de cosir i recosir. Abraceu la llibertat i no la deixeu mai més. El millor llegat pels nostres fills", recull la missiva en la línia del pla estratègic d'eixamplar majories. Cuixart insta Òmnium a obrir-se a la societat a aprofitar el context de presos polítics "com a palanca democràtica i de denúncia permanent" que està posant en risc els drets i llibertats fonamentals. "Siguem ambiciosos; cap retret i tota l'empatia", conclou la carta.Just abans de l'assemblea, Mauri ha fet referència a la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d'impedir la investidura de Jordi Sànchez. "Estan empresonats injustament i ho seguirem denunciant. El govern de l'estat espanyol està utilitzant les institucions per impedir la normalitat democràtica i això ens situa en l'excepcionalitat", ha denunciat el vicepresident d'Òmnium, que considera que la "vulneració flagrant" de drets fonamentals que s'està produint hauria de fer "avergonyir" tots els ciutadans de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. "L'estat espanyol acceptarà el resultat de les eleccions del 21 de desembre? Hem de poder escollir lliurement un president", ha insistit.L'assemblea d'Òmnium, que celebra haver arribat als 100.000 socis, ha arrencat amb l'assistència de 800 persones -l'any passat van ser uns 300- i un clam unànime: "Llibertat, llibertat, llibertat". Mauri ha insistit que, en els pròxims mesos, que aventura difícils, no deixaran de denunciar-ho, de la mateixa manera que seguiran treballant per "avançar" cap a la República i la defensa de la cultura, la llengua, la cohesió social i els drets civils.

