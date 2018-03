Tres detinguts per robar en una desena d'apartaments de Vila-seca

El bombí destrossat de la porta d'un apartament a la Pineda, a principis de febrer del 2018 Foto: Mossos d'Esquadra



Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues dones, de 18 i 22 anys, de nacionalitat espanyola, amb domicili a Tarragona i Vila-seca respectivament, i un home de 39 anys, de nacionalitat algeriana i veí de Tarragona per cometre una desena de robatoris amb força en apartaments de la Pineda, a Vila-seca (Tarragonès).Segons la policia catalana, els lladres van accedir als habitatges trencant els bombins pel mètode del "bec de lloro" entre el 3 i el 7 de febrer. Un cop a dins, van sostraure roba, joies, electrodomèstics, botelles d'alcohol, televisors i altres equips electrònics.Els detinguts, que acumulen tretze antecedents per delictes contra el patrimoni, van passar dijous al matí a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.Els fets es remunten al 7 de febrer, quan els Mossos van ser alertats per un responsable d'una comunitat de veïns ubicada al carrer Marcos Redondo de la Pineda perquè havia trobat forçades les portes d'accés a dos portals i diverses portes d'habitatges de segona residència.La policia va comprovar que els lladres havien accedit a l'interior de deu apartaments per buscar objectes de valor. Fins i tot, en algun dels habitatges, van trobar begudes acabades de consumir i burilles recents. Gràcies als indicis recollits pels investigadors, es va establir que l'accés als habitatges s'havia fet entre el 3 i el 7 de febrer.En tots els casos havien robat de matinada i aplicant el mateix modus operandi. Part dels objectes sostrets van ser recuperats i retornats als seus propietaris en ser localitzats a l'interior d'un dels apartaments, tots preparats i apilats per al seu posterior transport.Els investigadors van concloure que els detinguts actuaven de manera organitzada i que havien fet prèviament un estudi dels habitatges deshabitats de les dues escales de la comunitat de veïns per tal d'accedir únicament als apartaments de segona residència.Segons la policia catalana, hi hauria un quart implicat amb els robatoris, al qual se li ha decretat una ordre policial de detenció. Els investigadors no descarten realitzar més arrestos en els pròxims dies, ja que per transportar tot el material que van arribar a sostraure, caldrien diversos vehicles i la col·laboració de més persones.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)