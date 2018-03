Messi, baixa per paternitat

[ÚLTIMA HORA] Canvi a la convocatòria. Messi és baixa per motius personals i entra en el seu lloc Yerry Mina — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 10 de març de 2018

Lionel Messi ha estat baixa d'última hora per jugar aquest dissabte al vespre contra el Màlaga. El crac blaugrana ha caigut de la convocatòria per "motius personals" i ha estat substituït pel colombià Yerri Mina.L'absència, segons Mundo Deportivo , està relacionada amb el naixement de Ciro, el tercer fill del crac argentí i Antonela Rocuzzo. El naixement ha estat aquesta matinada.Cal recordar que el Barça juga avui contra el cuer de la Lliga, just abans del decisiu partit de la tornada de Champions contra el Chelsea.

