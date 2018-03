Barcelona inverteix 1,7 milions per digitalitzar el comerç de proximitat

L'Ajuntament de Barcelona invertirà 1,7 milions d'euros en els pròxims dos anys per tal que els mercats i comerços es puguin digitalitzar i incorporar la venda per internet. El projecte preveu crear d'aplicacions per al comerç, un radar tecnològic que informi sobre les darreres novetats, un recull de casos d'èxits de comerços de la ciutat i un directori de comerços de la ciutat que venen on line.El consistori ha detallat, a través d'un comunicat, que compta amb un pressupost de 340.000 euros per al 2018 i 640.000 per al 2019 per a ajuts i subvencions. Es preveuen dues línies d'ajudes: una per tenir una presència bàsica a Internet i l'altra per al desenvolupament d'una presència activa a Internet. A més, també hi haurà una línia destinada a les associacions i entitats de comerciants per a l'ampliació de la cartera de serveis que ofereixen als comerços.El regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, ha destacat que "el nostre comerç ja té una presència a Internet, però és de forma feble i bàsica". Colom ha subratllat que el consistori vol donar als establiments de proximitat "els instruments perquè puguin desenvolupar noves eines digitals, de venda per internet o de l'ús de les xarxes socials per afavorir el seu propi establiment". D'aquesta manera, es pretén que aquest sector "continuï professionalitzant-se i tingui una major capacitat de poder competir, en benefici de preservar el model de proximitat que caracteritza la ciutat".L'Oficina d'Atenció a les Empreses de Barcelona Activa posarà a disposició dels comerciants i entitats una eina perquè puguin fer un primer diagnòstic de quin és el seu nivell de maduresa digital i sobre l'itinerari que hauran de seguir cada un per avançar. A partir d'aquí s'estudiarà cada cas i es proposarà a cada establiment és un model pautat de formació, suport tècnic i econòmic per acompanyar-los.Per avançar en aquest procés, es crearà un nou catàleg de formacions que podran ser presencials, semipresencials o totalment en línia i respondran a cinc nivells de maduresa de cada un dels comerços. La formació està pensada per ser molt pràctica, de manera que en acabar-la els establiments hagin fet un pas més en la seva digitalització i tinguin un web, un perfil a les xarxes socials o un pla de màrqueting digital, per exemple.La compra en establiments físics convencionals continua sent predominant entre els consumidors barcelonins, tot i que els canvis dels darrers anys han donat lloc a l'aparició d'un nou perfil de consumidor que compra tant en botigues físiques com en botigues de venda en línia i es comunica directament amb els establiments i amb altres consumidors.El perfil del veí barceloní que compra en línia és home, i predominantment jove. Tot i que en el 58,4% dels casos, la compra en línia és ocasional, s'observa una tendència a augmentar la freqüència d'aquestes compres per Internet.Paral·lelament, segons l'Estudi de Maduresa Digital del Comerç presentat a principis de 2017, el 62,75% dels comerços analitzats disposen d'un web publicat a Internet, però només el 42,86% realitza actualització de continguts regularment. Tan sols un 7,71% dels comerços analitzats presentaven un nivell de maduresa digital avançat i una proposta omnicanal als seus consumidors.També s'habilitarà un web on es recollirà la informació i eines que es vagin desenvolupant en el marc del programa: eina per al diagnòstic de la maduresa digital, catàleg i agenda de formació, catàleg d'ajuts, secció de notícies, agenda d'esdeveniments, catàleg d'aplicacions per al comerç, casos d'èxit, radar tecnològic o sol·licitud de cita amb l'Oficina de Transformació Digital.

