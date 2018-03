La Patum de Berga aplicarà una campanya contra els comportaments sexistes

El patronat de la Patum ha aprovat, en la sessió de març, celebrada aquest divendres, la proposta de treball de la regidoria d'Igualtat de la ciutat de Berga per promoure les festes no sexistes, segons s'ha informat posteriorment en el document d'acords de l'ens. Des de l'àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Berga, s'ha proposat implementar la campanya 'Vull la nit' també en la festa de la Patum. Aquesta campanya, que ja funciona en l'àmbit de l'oci nocturn i les festes des de finals de 2017, té com a objectiu sensibilitzar la població sobre les agressions masclistes en aquests espais i d'aquesta manera prevenir-les i erradicar-les. Per això s'ofereix una sèrie de formacions que permetin als membres de les comparses poder identificar comportaments sexistes en el desenvolupament de la festa, reduint el risc d'agressions i augmentant la consciència col·lectiva entorn a aquesta problemàtica.A la sessió d'aquest divendres s'ha explicat també que, a partir de la Patum d'enguany, tots els fuets aniran enumerats per tal de garantir-ne la traçabilitat i reforçar la seguretat entorn del material pirotècnic que s'utilitza en la festa. Aquest nou sistema ha estat dissenyat conjuntament entre la pirotècnia i l'Ajuntament de Berga per tal de garantir un compliment exhaustiu de la normativa vigent en matèria de foc. Per aquest motiu, es mantindrà el sistema d'entrega dels fuets iniciat l’any passat, consistent en què cada vegada que l'ajuntament entrega fuets es genera una fitxa de registre.Els membres del patronat de la Patum també han valorat la possibilitat d'elaborar un protocol per posar a prova el nou reglament sobre el balcó del consistori, abans de ser tramitat i posat en funcionament de cara a la Patum de 2019. Aquest protocol, consensuat pels grups polítics i debatut pel Patronat de la Patum, inclou alguns canvis en la composició del balcó que ja s'implementaran durant els diferents actes de la Patum de 2018. S'obre la possibilitat, en aquest sentit, de poder accedir a algunes places a través d'un sorteig públic i popular.El plenari del patronat ha concretat propostes per invertir 2.300 euros del pressupost de la Patum de 2018. Fins a 700 euros dels 3.000 inicials ja s'han destinat a l’augment de la dotació econòmica dels premis dels cartells. Però s'ha consensuat també ara destinar 2.300 euros a la inversió en patrimoni històric relacionat amb la festa. En el cas que no s'esgoti la partida, es valorarà l'opció de destinar aquesta xifra a projectes relacionats amb la difusió de la Patum a través d'aplicacions mòbils.Durant la sessió s'ha explicat quina és la proposta de les tasques de restauració i conservació elaborada per la restauradora de la festa, en funció de l’avaluació dels dies següents a la celebració de la Patum i del seguiment dels desperfectes durant la resta de l’any. En termes generals, la comparseria es troba en un estat regular, similar al d'altres anys. Així, s'aplicarà una neteja superficial, reparació de la capa pictòrica en el cas dels desperfectes causats pels cops, reparació i reposició de diferents materials com corretges, espumes, plomes, entre d'altres.Aquest divendres també s'ha informat als membres de la sessió plenària del patronat dels actes previstos al voltant de la Patum, com les ballades de sardanes, els concerts de nit, les actuacions infantils i les dates d'exposició per la votació dels cartells, tot i que no han transcendit al públic. A més, s'ha determinat que, la propera setmana, es durà a terme una reunió concreta amb els caps de colla, per tractar de manera específica la proposta per enguany de títols de patumaire i patumaires d'honor.

