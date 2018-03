Els greus insults d'un alt càrrec del PP a Fachin per una piulada irònica

Que gracioso es este Albano. Laminado por los suyos ha quedado para hacer el moñas en twitter cual troll a sueldo. Podría ser el perfecto becario de Rufian. Animo Albano! https://t.co/z9w9fyRSUC — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) 9 de marzo de 2018

La xarxa s'ha convertit en un espai on poder carregar, amb ironia i sense, contra qualsevol persona. La reacció d'un alt dirigent del PP de Madrid a una broma d'un altre polític n'és un gran exemple.Els protagonistes en aquesta oportunitat han estat Albano Dante Fachin, exlíder de Podem Catalunya, i Alfonso Serrano, portaveu adjunt del PP a l'Assemblea de Madrid, vicesecretari de la Sectorial dels populars a Madrid i responsable de l'Àrea Electoral. Fachin ha respost a una piulada en la qual el partit de la gavina demanava a la gent que expliqués "per què es va afiliar al PP".Fachin ha respost amb un missatge carregat d'ironia i també, de mala llet. La piulada estava encapçalada per un "emoji" d'un dimoni, acompanyat d'un vídeo en el qual es pot veure com dos lladres es posen un passamuntanyes. La lectura és senzilla.La resposta de l'exlíder de Podem no ha agradat a Serrano que no ha dubtat en "disparar" insults cap a Fachin. El popular li ha etzibat que era un "moñas" i un "becari" de Rufián. Això és el que diu la piulada: "Que gracioso es este Albano. Laminado por los suyos ha quedado para hacer el moñas en twitter cual troll a sueldo. Podría ser el perfecto becario de Rufian. Animo Albano!".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)