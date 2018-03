Plataforma per la Llengua demana més presència del valencià en el món del futbol

Jugadors del València celebrant un gol Foto: @valenciacf

La Plataforma per la Llengua País Valencià vol potenciar l'ús del valencià en el món de l'esport i més concretament en el futbol. Per això, ha engegat una campanya titulada "Fes un gol pel valencià!". A través d'aquesta iniciativa, la plataforma vol animar els clubs més importants com són València, Vila-real, Llevant, Castelló, Hèrcules i Elx a utilitzar el valencià perquè ara mateix "no respecten la llengua i fan les comunicacions en altres idiomes".L'ús del valencià a les xarxes socials dels principals clubs de futbol és pràcticament inexistent i quan es dona és poc freqüent. De la mateixa manera, no totes les pàgines web dels equips compten amb la versió en valencià.La plataforma demana als equips que per "no quedar-se fora de joc" apliquin l'ús del valencià en les denominacions dels camps de futbol, com a signe d'identitat i vincle entre afició i equip. Que ofereixin les comunicacions en les mateixes condicions que la resta de llengües a través dels canals habituals i que treballin per la millora de l'atenció en valencià als aficionats.La iniciativa està oberta i des de Plataforma per la Llengua demanen a tothom que signi el manifest a través de la xarxa.

