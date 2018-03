VÍDEO Ana Rosa Quintana, enxampada mentint sobre la vaga del 8-M

- A Rajoy le dijiste que no harías huelga.

- No, no es verdad.



Una semana antes:



- ¿Usted va a hacer huelga?

- No voy a hacer huelga.



¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/PpItnIq5Ze — Miguel de Ceяvantes FEM (@CervantesFAQs) 9 de març de 2018

Ana Rosa Quintana va decidir fer vaga el 8 de març. L'adhesió de la popular i polèmica periodista va fer que dijous es cancel·lés el programa de Telecinco –a diferència de la competència, l'Espejo público d'Antena 3-. Ho va anunciar a través de Twitter la mateixa Quintana i l'endemà destacava l'èxit de la vaga: “Avui, 9-M, comença una nova etapa de la nostra història” Es dona la circumstància que dies abans no ho tenia tan clar. De fet, va assegurar davant de Mariano Rajoy que no faria vaga. “Vostè farà vaga?”, li va preguntar el president espanyol. “No faré vaga. Alguna cosa faré. Però no faré vaga”, va assegurar en dues ocasions.Aquest divendres, amb l'èxit de la històrica jornada de lluita feminista, Irene Montero li va agrair el gest però li va retreure que primer hagués dit el contrari . “Et vaig veure dubitativa amb la vaga... de fet, li vas dir al president del govern que no faries vaga...”, va dir-li la portaveu de Podem. “No, no és veritat”, va mentir Quintana. Després, ja sense Montero, va tornar a assegurar que no havia dit que no faria vaga però el vídeo la desmenteix totalment. Maleïda hemeroteca...

