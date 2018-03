La diferència entre la multa a Guardiola i aquestes pancartes tan lamentables

El fútbol moderno es un atentado a la democracia:



- Lazo amarillo de Guardiola por presos políticos catalanes: 22.500€.



- Pancarta 'Shakira es de todos': 4.000€



- Pancarta 'Mou, tu dedo nos muestra el camino': 0€.



- Pancarta 'Hombres, estadio; mujeres, cocina': 0€. pic.twitter.com/qf74MYwiIH — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 9 de març de 2018

La Federació Anglesa de Futbol ha multat Guardiola amb 22.500 euros –20.000 lliures esterlines- per portar el llaç groc en suport als presos polítics. El tècnic català, a partir d'ara, deixarà de dur aquest símbol als partits en competicions domèstiques per evitar més sancions però el continuarà portant a les rodes de premsa i als partits de Champions.La dura sanció a Guardiola –3,7 milions de les antigues pessetes- contrasta amb com s'han tractat pancartes ofensives als darrers anys, tal i com ha mostrat el periodista Fonsi Loaiza a Twitter. Per exemple, la que assegurava que el dit de Mourinho “marca el camí” –en referència al fet que l'entrenador portuguès va posar el dit a dins de l'ull de Tito Vilanova- no va merèixer sanció. De fet, no va ser retirada de l'estadi Santiago Bernabéu fins que el malaguanyat tècnic català va anunciar que patia càncer.Afirmar que “Shakira és de tots” –es va veure al camp de l'Espanyol en un partit contra el Barça- va suposar només 4.000 euros de multa mentre que assegurar que “Els homes al camp; les dones a la cuina” –vist a l'estadi de l'Olímpic de Lió el gener del 2017- també va sortir gratis.

