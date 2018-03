Les joventuts d'ERC també reclamen la dimissió de Lluís Salvadó per la conversa «masclista i racista»

Creix la pressió perquè el diputat d'ERC Lluís Salvadó dimiteixi, després que s'hagin filtrat a Antena 3 aquest divendres uns comentaris masclistes pels quals ja s'ha disculpat. Partits com PSC, Catalunya en Comú, la CUP o el PP ja n'han demanat la renúncia a l'acta, i fins i tot ha rebut crítiques públiques des de les seves files de la secretària general de la formació, Marta Rovira, o de la consellera d'Afers Socials, Dolors Bassa, així com d'altres dirigents i militants han donat a conèixer internament el seu malestar. A última hora del dia, però, les joventuts del partit, les JERC, han emès un dur comunicat en què se sumen a l'exigència de dimissió.Segons els joves republicans, l'"actitud masclista i racista" de Salvadó "és doblement impròpia venint d'un representant polític, contradiu els valors i principis ideològics d'ERC com a partit feminista, i esborra i emmascara la feina feta en matèria d'igualtat". És per això que en demanen la renúncia "sent conseqüents amb els valors i idearis del partit". "Les JERC rebutgem frontalment les actituds masclistes, vinguin d’on vinguin", subratllen, i "encara més" si venen de la seva formació de referència, ja que reclamen "ser exemple" al servei dels seus ideals.D'aquesta manera, les JERC asseveren que la República que volen "serà feminista o no serà" i, tot i ser "conscients de la dominació masclista que pateix la societat", exigeixen que, "quan es cometen errors, s'han d’assumir les seves implicacions". Malgrat tot, també denuncien "el setge i les filtracions il·legals i interessades de l’Estat contra persones, que afecten i violen la seva privacitat i intimitat" i són "plenament conscients que l’Estat utilitza totes les eines, sovint il·lícites, i fa joc brut per acabar amb l'independentisme, i molt particularment amb ERC".I fa, segons asseguren, perquè el republicà és "l'únic projecte polític capaç d'acabar amb els seus privilegis, i ERC n’és una de les seves eines més sòlides i útils". "I alhora, precisament perquè en som plenaments conscients, hem de ser exemplars, en tots els àmbits, públic i privat. Fins i tot a risc de ser injustos", afegeixen, a banda de constatar l'èxit de la reivindicació feminista de dijous, en què es cridava "per un futur lliure de masclisme i, per tant, sense cap expressió masclista", i "per fer desaparèixer qualsevol tipus de discriminació en tots els àmbits".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)