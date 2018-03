Puigdemont cita els diputats de JxCat en plena incògnita de la investidura

Carles Puigdemont intervé en un acte de Junts per Catalunya. Foto: Junts per Catalunya

El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat) es reuneix aquest dissabte a Vilafranca del Penedès en un moment clau de la legislatura. El Tribunal Suprem va vetar ahir la presència de Jordi Sànchez , candidat a la presidència de la Generalitat, al debat d'investidura i el mandat de les eleccions del 21-D segueix sense desplegar-se. Els diputats de la llista de Carles Puigdemont abordaran totes aquestes qüestions en una cita en la qual el president a l'exili farà una intervenció pública, la primera des que el magistrat Pablo Llarena tombés la presència de Sànchez al Parlament per la investidura.El president del Parlament, Roger Torrent, va decidir al vespre, després de reunir-se amb representants de JxCat, ajornar el ple d'investidura fins que es resolgui el recurs que la defensa de Sànchez presentarà dilluns al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) no té ni molt menys garantit el suport de la CUP, a qui la llista de Puigdemont i ERC intenten seduir amb un procés constituent i una "multiconsulta" al final de la legislatura per tal que avalin la investidura. Si no, aritmèticament només hi ha una possibilitat: que el president a l'exili i Toni Comín, diputat dels republicans, deixin l'escó per afermar la majoria.En cas que la candidatura de Sànchez decaigui, s'obren tres opcions: que Jordi Turull, conseller de la Presidència, faci un pas endavant; que JxCat proposi un candidat sense càrregues judicials i que pugui ser avalat per la CUP; o bé anar cap a noves eleccions. Puigdemont ja va dir en una entrevista al diari El Punt Avui que no seria una "tragèdia" celebrar uns nous comicis, malgrat que el seu partit, el PDECat, les vol evitar "de totes totes", tal com va quedar clar en el consell nacional de diumenge passat

