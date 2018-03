Els canvis «decisius» que exigeix la CUP per avalar l'acord entre JxCat i ERC

El document remès per JxCat i ERC no ha estat suficient per convèncer la CUP que es replantegi les quatre abstencions a la investidura que va decidir dissabte. "No n'extraiem diferències de fons [respecte la proposta rebutjada en el darrer consell polític]", destaca en un comunicat de premsa, però igualment exposa que convocarà els seus òrgans interns per valorar el full de ruta plantejat "respectant els tempos" de l'organització.Així, els anticapitalites assenyalen que la proposta "continua tenint mancances importants i decisives en l'àmbit de la construcció i la materialització republicana, la concreció d'un procés constituent, i l'articulació de polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors socials que encara en mantenen, per tal de garantir i ampliar drets socials, polítics i de tot tipus al conjunt de la població".En tot cas, avisa que els terminis de debat i la sobirania del Parlament "no poden estar imposats ni condicionats pel govern de l’Estat espanyol ni pel Tribunal Constitucional, ni per cap altre òrgan polític o judicial que estan disposats a trepitjar la seva pròpia legalitat per impedir la materialització de la voluntat del poble de Catalunya". Per això, insta JxCat i ERC "a respectar els mandats populars i tirar endavant amb els processos polítics independentment dels xantatges i condicionants de les institucions polítiques i judicials de l'Estat".De fet, pel que fa a la negativa del Tribunal Suprem de permetre al diputat de JxCat Jordi Sànchez assistir a la seva investidura, la CUP denuncia que "no té cap mena de justificació que l'estat espanyol vulgui intervenir de nou en aquest debat vulnerant la seva pròpia legalitat i les seves pròpies normatives", ja que "no té la legitimitat ni l'autoritat per vetar candidats a la presidència de la Generalitat que han estat escollits pel poble Catalunya en unes eleccions celebrades sota la més estricta legalitat espanyola, en unes condicions de màxima excepcionalitat política".Finalment, la formació recorda que va rebre el document de JxCat i ERC "el dimecres 7 de març a les 23:56 hores, quatre minuts abans de l'inici de la vaga general feminista" a la qual estava adherida i cridava a participar. Per aquest motiu, fins aquest divendres no s'ha reunit el grup parlamentari i el secretariat nacional de la CUP per valorar la proposta, ja passada una mobilització que "va tenir una participació i un seguiment històrics" pels quals felicita els sindicats convocants de la vaga i el moviment feminista organitzador de la jornada.

