​El 155 perpetua les mancances a les residències: «Els avis s'han convertit en ostatges»

Barcelona pateix una mancança històrica de residències públiques de gent gran, en comparació amb la resta de Catalunya. Segons l'Ajuntament, a la capital catalana hi ha unes 5.200 places en aquests centres i una població de més de 350.000 persones de més de 65 anys. La Generalitat va marcar una ràtio de 2,37 places per cada 100 habitants per al període 2008-12, però la ciutat es troba encara avui molt per sota. La ràtio és d'1,49. Malgrat que la competència és del Govern, el consistori té la gestió de quatre residències.