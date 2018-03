El Síndic convida la ciutadania a denunciar el «no» del Suprem a Sànchez per ser investit

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha assenyalat aquest divendres que la decisió del Tribunal Suprem de denegar al candidat a la investidura, Jordi Sànchez, el permís per acudir al ple previst per dilluns al Parlament és "un atac greu" als principis de l'estat de dret. Remarca que també afecta els drets de participació política tant del diputat com de tots els ciutadans de Catalunya, de "milions de persones que van exercir el seu vot el 21 de desembre".En aquest sentit, Ribó ha convidat els ciutadans a presentar als tribunals les queixes que considerin oportunes com a directament afectats i, per la seva banda, el Síndic acudirà a les institucions europees que defensen els dretes humans, com el Consell d'Europa, la Comissió Europea i les Nacions Unides.