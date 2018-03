​Un jove ferit greu per un apunyalament a Salou

Un jove va quedar ferit greu per un apunyalament amb arma blanca aquest dijous al vespre a Salou. Els fets van passar cap a les nou de la nit, quan els serveis d'emergència van rebre un avís que una persona havia estat agredida a l'avinguda Carles Buïgas del municipi.



La víctima va ser evacuada en estat greu a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar com van anar els fets i, per ara, no s'han fet detencions.