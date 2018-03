Detingut per circular sense carnet, a 178 km/h i fugint de la policia fent ziga-zagues

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 6 de març un home de 22 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Chauny, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. El detingut circulava per l'AP-7, al terme d'Aiguaviva (Gironès), a 178 km/h i mai s'havia tret el carnet de conduir. Els agents el van enxampar a dos quarts de dotze del migdia en un control de velocitat a l'autopista en un tram limitat genèricament a 120 km/h.



​L'infractor, en detectar que la patrulla dels mossos el volia aturar, va començar a circular més ràpidament fent avançaments de costat a costat de l'autopista, fet que va provocar que els altres vehicles haguessin de frenar o apartar-se per no col·lidir. A més, durant la seva fugida també va anar pel voral a gran velocitat avançant diversos vehicles.





El detingut, que tenia antecedents a l'estat francès, va passar a disposició judicial el 7 de març davant de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Els mossos van aconseguir aturar-lo a la sortida 7 de la mateixa autopista, concretament al punt quilomètric 63. Finalment, el van detenir per conduir de manera temerària i el van denunciar administrativament per excés de velocitat. A més, en comprovar que l'home circulava sense haver obtingut mai el permís de conduir, se'l va acusar d'un segon delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el vehicle.El detingut, que tenia antecedents a l'estat francès, va passar a disposició judicial el 7 de març davant de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

