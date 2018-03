El ple d'investidura de Sànchez, ajornat a l'espera del recurs a Europa

Segon ajornament d'un ple d'investidura en el darrer mes i mig. El president del Parlament, Roger Torrent, evitarà la celebració de la sessió d'investidura de Jordi Sànchez, programada per dilluns a les 10.00 hores, a l'espera del recurs presentat per la defensa del candidat a instàncies europees. Torrent, que ja va haver d'ajornar la investidura de Carles Puigdemont el 30 de gener, ha pres aquesta decisió després que el jutge Pablo Llarena hagi prohibit al candidat de Junts per Catalunya la presència a la cambra catalana per poder ser investit.El president del Parlament està pendent que el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) resolgui la petició de mesures cautelars que els advocats de Sànchez formularan dilluns per protegir el dret a la participació política del candidat. Torrent, que s'ha reunit aquest divendres amb Junts per Catalunya (JxCat) a petició de la formació - partidària inicialment de mantenir el ple -, ja havia fet constar que resultaria imprescindible recórrer als tribunals internacionals per garantir aquests drets. ERC, en canvi, avalava l'ajornament pensant en la resposta d'Estrasburg.Fonts de la candidatura de Puigdemont, després que es fes pública la decisió del president del Parlament, han indicat que "estan d'acord" amb l'ajornament per poder desenvolupar l'estratègia d'Estrasburg. Els diputats de JxCat es reuneixen aquest dissabte a Vilafranca del Penedès i el president a l'exili farà una intervenció pública.Amb la intenció de garantir els drets del diputat i candidat, Torrent ja va enviar una carta al jutge Llarena per demanar-li que prengués les mesures pertinents per fer possible que el candidat de Junts per Catalunya, privat de llibertat a Soto del Real, pogués ser investit. També li recordava que la facultat de fixar el candidat i la data del ple d'investidura és del president del Parlament.L'ajornament per segon cop del ple d'investidura manté el Parlament en un llimb jurídic. Les mesures cautelars ordenades pel Tribunal Constitucional per evitar la investidura a distància de Carles Puigdemont i la conseqüent suspensió de la sessió per part de Torrent van trencar els automatismes previstos per llei per proclamar un president. Des del 30 de gener, el rellotge està aturat. Així ho van considerar al seu informe els lletrats, que també van posar sobre la taula algunes opcions que tenia el president del Parlament per activar els dos mesos de termini per a una investidura abans de la convocatòria de noves eleccions.En cas de prolongació del bloqueig, els lletrats recomanen un acte "equivalent" a una votació fallida d'investidura. Com? Iniciant una nova ronda de contactes amb els grups per buscar un candidat amb prou suport -precisament el que ha intentat Torrent proposant Jordi Sànchez- o comunicant a la cambra la "constatació del bloqueig polític que impedeix que prosperi el candidat" arribant, fins i tot, a la convocatòria d'eleccions.En el cas que el president no fes cap d'aquestes accions "sense justificació objectiva i transcorregut un termini raonable", l'informe estableix que "es podria estudiar la possibilitat" que fossin els grups parlamentaris els que impulsessin "aquest acte equivalent per mitjà dels instruments corresponents". De fet, el PSC ja va presentar un recurs d'empara que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit. Si el tribunal donés la raó als socialistes, que consideren que el calendari corre des del 30 de gener, el termini per a una investidura finalitzaria el 29 de març.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)