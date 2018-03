La reacció de Sànchez després de la prohibició del Suprem de ser investit

La defensa de Jordi Sànchez (JxCat) ha confirmat que aquest dilluns a les 8.00 hores presentarà una demanda de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) per demanar la seva posada en llibertat per acudir al ple d'investidura.Segons ha informat la defensa, que exerceix l'advocat Jordi Pina, el presentaran a l'empara de l'article 39 del reglament del tribunal dilluns, ja que aquest divendres no han pogut fer-ho en notificar tard la resolució del Tribunal Suprem rebutjant l'excarceració , després de tancar l'oficina del TEDH.Des de la defensa han volgut deixar constància que la resolució del TS en la qual es denegava el permís per assistir al ple el candidat Jordi Sánchez, no els ha estat notificada fins a les 16.35 hores "un cop el TEDH ja estava tancat".

