La jutge rebutja imputar els caps que van ordenar les càrregues policials al Bages l'1-O

La jutgessa de Manresa que investiga les càrregues policials de l'1-O al Bages ha rebutjat que els sis comandaments que van dirigir els operatius del referèndum al territori declarin com a investigats i, per tant, ho faran com a testimonis a partir de la setmana que ve. Aquesta era una petició que havia fet el Col·legi d'Advocats de Manresa, que finalment ha estat desestimada, malgrat que la magistrada deixa la porta oberta perquè se'ls pugui donar la qualitat d'investigats més endavant.El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, creu que els policies haurien de ser citats com a investigats perquè "van participar directament en els fets i segurament haurien comès algun delicte". Pié ha relatat que dels vídeos que han visionat "es desprèn que els comandaments donaven ordres expresses d'atacar els ciutadans, encara que aquests feien una resistència passiva".El Col·legi d'Advocats de Manresa va impulsar la denúncia col·lectiva contra les càrregues policials de l'1-O al Bages i representa una cinquantena de ferits de Sant Joan de Vilatorrada, Callús, Castellgalí i Fonollosa. La jutgessa no ha citat a hores d'ara a declarar com a investigat cap guàrdia civil però sí alguns càrrecs electes del Bages com ara l'alcalde de Callús, el de Fonollosa o el regidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona. Precisament, el batlle de Fonollosa, Eloi Fernández, està citat a declarar aquest dilluns 12 de març.El degà del col·legi manresà s'ha mostrat decebut en declaracions a l'ACN amb la decisió judicial, però ha dit que la jutgessa encarregada del cas en el moment en què els caps policials vagin a declarar com a testimonis "si veu que aquestes persones s'estan inculpant algun delicte està obligada a parar la declaració i citar-los per un altre dia, ja que en aquest cas haurien d'anar acompanyats d'un advocat".Alguns dels policies que estan citats a declarar a partir de la setmana que ve són el tinent que va dirigir l'operatiu a Fonollosa, el tinent coronel que va organitzar els 'briefings' el dia abans de l'1-O i també el cap de l'operatiu de Callús.

