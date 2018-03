Guardiola, sancionat amb 22.500 euros pel llaç groc de suport als presos polítics

Pep Guardiola, amb un llaç groc. Foto: Europa Press

La FA sanciona Pep Guardiola amb £20.000 per haver portat el llaç groc. A més d’una advertència de cara futures conductes. Foto via @hirstclass. pic.twitter.com/4yrcMWj36R — Pol Ballús (@polballus) 9 de març de 2018

City fans arriving to Wembley with the yellow ribbon giving their support to Guardiola. pic.twitter.com/ssAN2EroPV — Dani Gil López (@danigilopez) 25 de febrer de 2018

La Federació Anglesa de futbol va sancionar Pep Guardiola per dur el llaç groc de suport als presos polítics. Aquest divendres s'ha conegut la xifra que haurà de pagar l'entrenador del Manchester City en concepte de multa: 20.000 lliures, uns 22.500 euros, per portar un símbol polític. L'ens també l'ha advertit de cara a futures conductes.I és Guardiola va tornar a lluir el llaç groc en suport als presos polítics catalans a la final de la Copa de la Lliga, un cop la federació ja l'havia advertit. A la roda de premsa posterior al matx, Guardiola va ser qüestionat sobre el llaç groc i va contestar: “Si he incomplert les normes, accepto la multa. Però abans que entrenador soc persona. Això és un tema d'humanitat. Hi ha quatre persones que estan a la presó, i altres fora del país. Per patir aquestes condemnes has de tenir armes, i les seves armes només han estat els vots i les urnes", va afegir."Esperem que en el futur l'estat espanyol pugui ajudar aquesta gent a sortir de la presó. Abans que entrenador soc un ser humà. Vosaltres vau fer el Brexit, vau deixar a la gent preguntar, vau permetre el referèndum d'Escòcia. Això és el que demanàvem. Tot el món és innocent fins que un jutge provi que ets culpable. Ells no han estat jutjats. Portaré sempre el llaç, encara que no el vegin el portaré. Ja ho saben, no es una qüestió. La UEFA té una altra interpretació. Al club defensarem el que pensem i ja està. Defenso les iniciatives individuals. En aquest moment em poso al costat dels que han defensat la llibertat. Hi ha gent que ha robat milers de milions a Espanya i estan fora. I altra gent que no han fet res estan a la presó”.Durant la final a Wembley, que va significar el primer títol des que el de Santpedor és entrenador d'un equip anglès, molts seguidors del Manchester City han utilitzat llaços grocs per donar suport al seu entrenador , com podeu veure a sota:

