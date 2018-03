El jutge cita a declarar un veí de Tarragona per replicar la web del referèndum

Els dos joves sortint de la comissaria de la policia espanyola el passat 25 de setembre Foto: Jonathan Oca

Nova citació per declarar pel referèndum als jutjats. El veí de Tarragona, Dídac Ríos, haurà de passar pel jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona en qualitat d'investigat per haver duplicat la web per promocionar l'1-O. El jutge l'ha citat el 20 de març a les 10 h. El passat 25 de setembre, el jove tarragoní es va acollir al dret a no declarar en la comissaria de la policia espanyola de Tarragona per aquest mateix fet . En aquella ocasió, l'advocat que va acompanyar a dos investigats -a Ríos a un jove de Reus-, va recriminar a la policia que els citessin sense conèixer en qualitat de què compareixien, si com a investigats o com a testimonis, ja que "això suposa comparèixer amb la presència d'un advocat i no està a expenses d'un buit legal que no hauria d'existir". El mateix lletrat va afirmar que el procés que s'havia seguit "no segueix la llei d'enjudiciament criminal".L'altre jove, de 30 anys, també investigat per replicar la web del referèndum, ja va ser citat pel jutge de Reus el passat 30 de gener. El reusenc es va acollir al dret a no declarar, segons va explicar el seu advocat, Lluís Gibert, perquè van considerar que "no era el moment de fer-ho", ja que se l'investiga per un delicte de desobediència, del qual "no hi ha cap element de la tipologia penal que se li pugui atribuir".

