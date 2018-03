VÍDEO Així encoratja l'ANC a l'independentisme per omplir Barcelona aquest diumenge

Diumenge, amb el que es juga Catalunya, hauria de fer-se una concentració a la Plaça de Catalunya. Si es tracta de demostrar una vegada més el context predemocràtic al qual s'ha tornat, aquest és un lloc estratègic de primer orde. Seria possible, fins i tot, que les autoritats del 155 no hi vulguen acceptar amb resignació cedir un espai ocupat per les forces espanyoles, i hi vagen a donar l'orde de desplegar un cordó policial entorn de la seua capçalera, enfront de la multitud allí concentrada. I, amb això, es definiria, de pas, la divisisió del "camp de batalla" entre els dos bàndols concorrents, de forma absolutament diferenciada: el dels repressors, per un costat, i el dels demòcrates, defensant la llibertat, per l'altre.

Aquesta és una resposta que, si no ara, es farà en un futur immediat indefugible, com indefugible tracta de ser en aquests moments l'opressió que exerceix l'Estat espanyol sobre el poble català.